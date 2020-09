"Żarówkę wymyślił czarnoskóry". Zaskakujące twierdzenie Bidena

– Ludzie boją się tego, co jest inne. Na Boga, dlaczego, na przykład, nie uczymy historii na lekcjach historii? Żarówkę wynalazł czarnoskóry, a nie biały gość imieniem Edison – stwierdził Joe Biden. – Musimy podawać ludziom fakty – dodał, przypominając o spaleniu "czarnej Wall Street", jednego z najbardziej rasistowskich wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych.

O sprawie donosi Fox News. Dziennikarze portalu należącego do tej stacji przypominają, że to Thomas Edison wynalazł żarówkę i żarnik, który mógł wytrzymać 1200 godzin świecenia. Edison uzyskał patenty na żarówkę w 1879 i 1880 roku. Najprawdopodobniej Biden odnosił się do czarnoskórego wynalazcy Lewisa Howarda Latimera, który w 1881 roku opatentował ulepszoną wersję żarówki Edisona.

W połowie sierpnia Joe Biden uzyskał oficjalną nominację Demokratów na kandydata na prezydenta USA. Biden otrzymał wymagane minimum co najmniej 1991 głosów pokonując zdecydowanie Berniego Sandersa.

Jako kandydatkę na urząd wiceprezydenta Biden wybrał 55-letnią senator z Kalifornii Kamala Harris, która była jego konkurentką w prawyborach wyłaniających kandydata partii na najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Według ostatnich sondaży faworytem jest Biden, który prowadzi z Trumpem 51 do 42 proc.

