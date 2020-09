Wiadomo, gdzie został otruty Nawalny. Nie doszło do tego na lotnisku

Okazało się, że lider antykremlowskiej opozycji został otruty za pomocą butelki z wodą w swoim pokoju hotelowym w Tomsku na Syberii. Jego współpracownicy przekazali tę informację w nagraniu wideo, zamieszczonym w czwartek na koncie Nawalnego na Instagramie.

20 sierpnia Nawalny zasłabł na pokładzie samolotu, którym wracał z Syberii do Moskwy. W pierwszej kolejności trafił do szpitala w Omsku, jednak pod naciskami jego współpracowników udało się transportować opozycjonistę do Niemiec. Obecnie jest leczony w szpitalu w Berlinie.

Testy przeprowadzone na próbkach pobranych od przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego wykazały obecność chemicznego czynnika nerwowego z grupy Nowiczok. Tą samą substancją został otruty Siergiej Skripal.

Kilka dni temu berliński szpital Charite, poinformował że Nawalny może już wstawać z łóżka. Poinformowano też, że polityk nie jest już podłączony do respiratora.

