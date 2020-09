Tęczowa iluminacja na budynku Komisji Europejskiej wymierzona w Polskę

We wtorek przedstawiciele organizacji All Out i Kampanii Przeciw Homofobii złożyli na ręce unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli petycję z 300 tys. podpisów, wzywającą do podjęcia działań ws. stref wolnych od LGBT i homofobicznej nagonki w Polsce.

Tego samego dnia wieczorem na budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej odbyła się tęczowa projekcja. Na fasadzie pojawiły się hasła w języku angielskim i polskim, wzywające instytucje unijne do reakcji na sytuację w Polsce. Na budynku wyświetlono m.in. napisy: "UE: Czas zamienić słowa w czyny. Stop 'strefom wolnym od LGBT' w Polsce!" i "Nie jesteśmy ideologią. Jesteśmy obywatel(k)ami Polski".

– Czas, aby Komisja Europejska i Rada Europejska stanęły na wysokości zadania i wypełniły swój obowiązek obrony wspólnych wartości UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej poprzez włączenie kwestii naruszeń praw podstawowych w procedurę art. 7 Traktatu i uruchomienie procedury naruszeniowej w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT – uważa Mirosława Makuchowska, wicedyrektor KPH.