Włosi: System szpitalny nie wytrzyma więcej niż dwa miesiące

Przy obecnej liczbie przypadków COVID-19 szpitale we Włoszech mogą funkcjonować przez co najmniej pięć miesięcy, bo sytuacja jest pod kontrolą. Gdy dojdzie do ogromnego wzrostu zakażeń, system szpitalny nie wytrzyma więcej niż dwa miesiące – twierdzą związkowcy.

Taką prognozę przedstawił we wtorek szef największego włoskiego związku zawodowego lekarzy szpitalnych Carlo Palermo w wypowiedzi dla agencji Ansa. Jego zdaniem należy obawiać się tak znacznego wzrostu zakażeń, jaki teraz notuje się w innych krajach, w tym we Francji. – Jeśli dobowa liczba zakażeń wzrośnie z obecnych 5 tys. do ponad 10 tys., istnieje groźba załamania się pierwszej szpitalnej linii walki z COVID-19 – zaznaczył. – Placówki nie są przygotowane na gwałtowną epidemię – dodał Palermo. Jak zauważył szef lekarskiego związku zawodowego, "już teraz notuje się pierwsze sytuacje kryzysowe, począwszy od braku personelu i placówek, które nie zawsze gwarantują osobne ścieżki" postępowania i leczenia z koronawirusa. W tych dniach we Włoszech notuje się dziennie od ponad 4 do około 5 tys. przypadków zakażeń.