Włochy: Po raz pierwszy od tygodnia spadła dobowa liczba zakażeń

Dobowa liczba nowych zakażeń spadła po raz pierwszy od tygodnia, ale prawie o 50 tys. zmniejszyła się też liczba przeprowadzonych badań w porównaniu z niedzielą. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 36 616.

Do tej pory koronawirusa wykryto w kraju u 423 tys. osób, z których już wyzdrowiało 252 tys. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 134 tys. osób. W szpitalach przebywa ponad 7600 najciężej chorych na COVID-19. Ich liczba na intensywnej terapii wzrosła o 47 do 797.

Czytaj także:

"To nie jest czas na ironiczne żarty i bezsensowne ataki"Czytaj także:

Słowenia wprowadza godzinę policyjną

Najwięcej nowych zakażeń, ponad 1680 stwierdzono w Lombardii, ale to prawie o połowa mniej niż dzień wcześniej, gdyby było ich około 3 tysięcy. W Kampanii zanotowano 1600 kolejnych infekcji. W Toskanii i w Piemoncie jest po prawie tysiąc dalszych przypadków koronawirusa. Ich dobowa liczba spadła na Sardynii; nowych jest tam 159.