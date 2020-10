Nie żyje Sean Connery. Aktor miał 90 lat

Connery wystąpił m.in. w filmach "Polowanie na Czerwony Październik", "Imię róży", "Najdłuższy dzień", "Skała" i "Indiana Jones i ostatnia krucjata".

Jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Jamesa Bonda. "Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Sir Seana Connery'ego. Na zawsze zostanie zapamiętany jako oryginalny James Bond, którego wszedł do historii kina już wtedy, gdy wypowiedział te niezapomniane słowa: 'Nazywam się Bond… James Bond'. Zrewolucjonizował świat kina tym, jak szorstko i dowcipnie portretował naszego seksownego i charyzmatycznego tajnego agent. Niewątpliwie jest on w dużej mierze odpowiedzialny za sukces tej serii i będziemy mu za to na zawsze wdzięczni" – napisali na Facebooku Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, producenci filmów o Jamesie Bondzie.

Od pewnego czasu Connery chorował. – To smutny dzień dla wszystkich, którzy znali i kochali mojego ojca. Wielka strata dla wszystkich ludzi na świecie, którzy cieszyli się jego wspaniałym darem aktorskim – powiedział Jason Connery.

Jego kariera aktorska trwała dziesiątki lat, a wśród wielu nagród znalazły się Oscar (w 1988 roku za rolę w filmie "Nietykalni" za najlepszą drugoplanową rolę męską), dwie nagrody Bafta i trzy Złote Globy. W 2000 r. królowa Elżbieta II nadała artyście tytuł szlachecki. W sierpniu aktor obchodził swoje 90. urodziny. Po ukończeniu 80 lat Connery przyznał, że nie zamierza już wystąpić w żadnym filmie.

"Wiadomość o odejściu Seana Conney'ego złamała mi serce. Nasz naród opłakuje dzisiaj jednego ze swych ukochanych synów" – napisała na Twitterze pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Jak dodała, Connery "był światową legendą, ale przede wszystkim, patriotą i dumnym Szkotem".