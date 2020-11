Wiedeń: Media informują o ataku na synagogę

Według "Kronen Zeitung", do ataku doszło wieczorem na Seitenstettengasse w Wiedniu. W pobliżu Schwedenplatz padło wiele strzałów. Policja potwierdziła, że prowadzi tam operację. Według "KZ", napastnik wysadził się w powietrze. Według wstępnych informacji, na skutek ataku ciężko ranny został policjant. Służba nie udziela na razie bardziej szczegółowych informacji.

Świadkowie mówią o kilkudziesięciu strzałach. Według portalu heute.at ciężko rannego mężczyznę widziano na stacji metra Schottenring. Z kolei portal kurier.at, powołując się na przełożonego miejscowej gminy żydowskiej Oskara Deutscha wykluczył, by wśród ofiar strzelaniny byli członkowie tej wspólnoty. Wiadomo, że służby unieszkodliwiły co najmniej jednego ze strzelców oraz że co najmniej jeden ucieka przed policją.