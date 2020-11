USA: Awantura wokół liczenia głosów. Sztab Trumpa zapowiada wniosek o ponowne przeliczenie

"Sztab Donalda Trumpa zapowiada złożenie wniosku o ponowne przeliczenie głosów w Wisconsin, gdzie różnica pomiędzy kandydatami wynosi w tej chwili ok. 20 tysięcy głosów" – poinformował na Twitterze amerykański korespondent Polskiego Radia.

Donald Trump w serii tweetów nie krył oburzenia i zdziwienia faktem, iż kolejne głosy korespondencyjne przynoszą znaczną przewagę jego rywalowi. Polityk sugerował, że dochodzi do fałszerstw wyborczych. "Wczoraj wieczorem prowadziłem, często znacznie, w wielu kluczowych stanach, w prawie wszystkich przypadkach zarządzanych i kontrolowanych przez Demokratów. Później, jeden po drugim, (te przewagi) zaczęły magicznie znikać, kiedy policzono niespodziewane partie głosów" – napisał urzędujący prezydent.

Na prowadzenie w stanach Wisconsin i Michigan wysunął się Joe Biden. Z ostatnich danych (4 listopada, godz. 18:30 polskiego czasu) wynika, że 78-letni były wiceprezydent jest na dobrej drodze do zdobycia 270 głosów elektorskich niezbędnych do objęcia prezydentury – obecnie to 238 do 213 dla Bidena.

Gubernator zapewniającej 20 głosów elektorskich Pensylwanii, Tom Wolf, ocenił w środę, że w jego stanie około 3 milionów głosów nadesłanych pocztą wciąż podlega liczeniu. Prawdopodobne, że będzie trwało to tak długo, że "nawet dzisiaj możemy nie poznać wyników".

