"Szczyt epidemii drugiej fali został przekroczony". Ważne dane z Francji

Szczepionka na koronawirusa. Nowe informacje

Firmy farmaceutyczne Pfizer i BioNTech poinformowały, że wystąpią w piątek do władz USA o zezwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym dla swojej szczepionki przeciw koronawirusowi. Oznacza to, że pierwsze szczepienia...