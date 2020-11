Chorwacja zamyka restauracje, zakazuje urządzania wesel

Podjęto kolejne kroki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa - od soboty do co najmniej 21 grudnia publiczne zgromadzenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ograniczają się do 25 osób, a prywatne spotkania do 10 osób - powiedział premier Andrej Plenković.

Dodatkowo dostępna powierzchnia w transporcie publicznym będzie ograniczona do 40 proc., piekarnie zamkną się o godzinie 22, a kawiarnie i restauracje będą zamknięte dla gości poza daniami przygotowywanymi na wynos.

"Naszym celem są cztery posunięcia - wprowadzenie ograniczeń, rozszerzenie testowania, utrzymanie naszego systemu służby zdrowia i przygotowanie szczepień" - powiedział Plenković na konferencji prasowej. Dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu.

Sąsiadująca z Chorwacją Serbia poinformowała w czwartek o 7606 nowych zakażeniach w ciągu ostatniej doby; w tym czasie zmarło 51 osób. W drugim co do wielkości serbskim mieście - Nowym Sadzie - wprowadzono stan wyjątkowy. W Serbii z ludnością 7,2 mln do tej pory zanotowano 148 214 przypadków zakażenia koronawirusem; zmarło 7579 osób.