„Pan zabrał ode mnie słowo, bym docenił ciszę”. Problemy ze zdrowiem Benedykta XVI

Papież senior został odwiedzony w sobotę przez grono nowo wybranych kardynałów i Ojca świętego Franciszka po ostatnim konsystorzu. Benedykt XVI przebywa obecnie w watykańskim klasztorze „Mater Ecclesiae”.

Jeden z uczestników spotkania, maltański kardynał Mario Grech zrelacjonował wydarzenie mediom. Benedykt XVI przyjął hierarchów w kaplicy klasztoru. Każdy z kardynałów został przedstawiony papieżowi emerytowi, który wyraził zadowolenie ze spotkania. Zebrani wspólnie odśpiewali antyfonę “Salve, Regina”. Następnie Benedykt XVI pobłogosławił nowo wybranych kardynałów.

Jak relacjonuje kard. Grech, papież senior na początku spotkania poinformował gości o problemach z mową. – Pan zabrał ode mnie słowo, abym docenił ciszę – miał powiedzieć Benedykt XVI.

– To była chwila dużej radości, kiedy zobaczyłem się z papieżem Benedyktem. To on we mnie uwierzył, mianował mnie biskupem w 2006 roku. To człowiek starszy, ale jednocześnie przytomny i uśmiechnięty, który chciał nam w czasie spotkania przekazać doświadczenie Ducha Świętego – oświadczył maltański hierarcha.

