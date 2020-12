Nawalny zadzwonił do agenta FSB. Ten nie wiedział, z kim rozmawia...

Przypomnijmy, że 20 sierpnia Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na życzenie rodziny trafił do kliniki w Berlinie. Na oddziale intensywnej terapii spędził 24 dni.Przeprowadzone w Niemczech testy wykazały, że Nawalny został otruty nowiczokiem.To samo potwierdziły później laboratoria we Francji i Szwecji.

"Bellingcat" informuje o nietypowym zdarzeniu, do jakiego doszło w ostatnich dniach w związku z tą sprawą. Otóż w zeszłym tygodniu Nawalny rozmawiał z jednym z funkcjonariuszy FSB biorących udział w operacji.Nawalny zadzwonił do Konstantina Kudryavtseva, wojskowego chemika FSB, który po próbie otrucia rosyjskiego opozycjonisty przyleciał do Omska.

Ich dyskusja trwała 48 minut, a co jest najbardziej zaskakujące, Kudryavtsev nie zorientował się, z kim naprawdę rozmawia. Nawalny przedstawił się jako „Maksym Ustinow”, „pomocnik Patruszewa” i stwierdził, że ma złożyć raport o nieudanej operacji.

Opozycjonista zastosował specjalny fortel, aby skłonić Kudryavtseva do odebrania telefonu. W tym celu posłużył się aplikacją, dzięki której jego numer wyświetlił się jako numer FSB.

Nawalny pytał Kudryavtseva o różne aspekty operacji – m.in. o to jak ocenia kompetencje współpracowaników, dlaczego operacja się nie powiodła, jak inaczej wykonałbyś operację, czy w jaki sposób posłużono się trucizną. Podczas rozmowy agent nieświadomie potwierdził, że była to próba otrucia i gdyby tylko medycy nie zadziałali tak szybko, to opozycjonista już by nie żył.

Cały zapis rozmowy jest dostępny na stronie internetowej "Bellingcat":

Czytaj także:

Nowe informacje ws. próby otrucia Aleksieja Nawalnego