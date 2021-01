Priorytetem walka z antysemityzmem. Deklaracja nowego sekretarza spraw wewnętrznych USA

Politycy Partii Demokratycznej już na początku swoich rządów zapowiadają mocne ataki na skrajną prawicę. W ostatnich dniach zapowiedzieli uchwalenie nowej ustawy w sprawie „terroryzmu wewnętrznego”, która ma uderzyć w "prawicowych ekstremistów".

Nominowany na stanowisko szefa departamentu spraw wewnętrznych Alejandro Mayorkas spotkał się w piątek za pośrednictwem Zooma z organizacjami żydowskimi. Środowiska te naciskały na skupienie się na temacie antysemityzmu i krytykują administrację Trumpa za to, że wycofała się ze śledzenia grup skrajnie prawicowych. Kilku liderów grup żydowskich nawoływało również do utworzenia w Departamencie Spraw Wewnętrznych specjalnej jednostki do walki z antysemityzmem w USA.

Mayorkas, podczas spotkania, zadeklarował, że będzie w sposób szczególny walczył z antysemityzmem oraz tak zwanym terroryzmem wewnętrznym, w szczególności ze strony "ekstremistów ze skrajnej prawicy".

Uczestnicy spotkania apelowali również w kwestii odejścia od polityki migracyjnej obecnego prezydenta USA i poluzowania regulacji. Prezydent elekt już zapowiedział m.in. zniesienie restrykcji wobec uchodźców, wprowadzonych przez Trumpa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: Żydowskiej Federacji Ameryki Północnej; Centrum Akcji Religijnej Judaizmu Reformowanego; Unia Ortodoksyjna, Krajowa Rada Kobiet Żydowskich; Amerykanów na rzecz Pokoju Teraz, Żydzi z Inicjatywy Kolorowej i Żydowski Okrągły Stół ds. Sprawiedliwości Społecznej.

Czytaj też:

Pence weźmie udział w zaprzysiężeniu Bidena. Trumpa nie będzieCzytaj też:

"Upadek imperium", "demokracja versus oszustwo". Lawina komentarzy po szturmie na KapitolCzytaj też:

Pence ma 24 godziny, żeby usunąć Trumpa. Pelosi: Stwarza zagrożenie dla demokracji