Pence weźmie udział w zaprzysiężeniu Bidena. Trumpa nie będzie

Z informacji przekazywanych już wcześniej przez amerykańskie media wynikało, że Pence ma w planach pojawienie się na uroczystości zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA, o ile otrzyma zaproszenie na to wydarzenie. W piątek Biden powiedział, że chciałby aby w inauguracji uczestniczył wiceprezydent.

Na zaprzysiężeniu nie pojawi się na pewno urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, który o swojej decyzji poinformował w piątek za pośrednictwem Twittera, co Biden przyjął z zadowoleniem.

Szturm na Kapitol

We wtorek zwolennicy Donalda Trumpa oblegali Kapitol. Posiedzenie Kongresu w sprawie wyborów prezydenckich zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. W wyniku zamieszek zmarło 5 osób.

