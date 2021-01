"Podżeganie do powstania". Demokraci chcą impeachmentu Trumpa

Po apelu Demokratów, Pelosi poinformowała w oświadczeniu, że Izba "rozważy każdą opcję", w tym ustawę o powołaniu komisji w ramach 25. poprawki, która mogłaby zalecić usunięcie Donalda Trumpa ze stanowiska.

"Mamy nadzieję, że prezydent natychmiast złoży rezygnację. Ale jeśli tego nie zrobi, poleciłem Komisji Regulaminowej, aby była przygotowana do podjęcia działań z 25. poprawką kongresmana Jamiego Raskina i wnioskiem o odwołanie” – oświadczyła Pelosi. "W związku z tym Izba rozważy każdą opcję, łącznie z 25. poprawką, wnioskiem o wniesienie oskarżenia lub uchwałą o postawieniu w stan oskarżenia" – dodała.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów przekazała, że chciałaby, aby na uruchomienie 25. poprawki do konstytucji zgodził się wiceprezydent Mike Pence. Jednak, jak twierdzi, Pence jest temu jednak przeciwny.

We wtorek zwolennicy Donalda Trumpa oblegali Kapitol. Posiedzenie Kongresu w sprawie wyborów prezydenckich zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. W wyniku zamieszek zmarło 5 osób.

Czytaj też:

Twitter na stałe zablokował konto Donalda TrumpaCzytaj też:

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy...". Demokraci obawiaja się, że Trump wywoła wojnę