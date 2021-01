W Niemczech już ponad 2 mln zakażeń koronawirusem. Merkel chce rozmawiać o przedłużeniu restrykcji

Oznacza to, że łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła w Niemczech do 2 000 958, a zmarłych - do 44 994.

W dalszym ciągu najgorsza sytuacja panuje w Saksonii i Turyngii, gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej.

Obecnie w Niemczech obowiązuje lockdown, czyli zakaz opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Agencja dpa poinformowała, że wobec złej sytuacji epidemicznej kanclerz Angela Merkel chce już w przyszłym tygodniu rozmawiać z szefami rządów krajów związkowych o przedłużeniu restrykcji na luty.

Niemcy jednym z najbardziej dotkniętych pandemią krajów na świecie