603 ofiary śmiertelne w ciągu doby. Niepokojące informacje z Włoch

Do 83157 wzrósł we Włoszech bilans zmarłych na COVID-19 od początku pandemii. We wtorek zanotowano 603 następne zgony i 10497 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

W ciągu jednego dnia wykonano 254 tys. testów. Wskaźnik pozytywnych wyników spadł do około 4 proc. Zmniejsza się też liczba osób hospitalizowanych; wynosi ona ponad 22 tys. Liczba wykrytych w kraju przypadków zakażeń od lutego zeszłego roku przekroczyła 2,4 mln. Ponad 1,7 mln osób uznano za wyleczone. Szacuje się, że w tej chwili zakażonych jest co najmniej 535 tys. osób. Władze Lombardii, która przez wiele miesięcy była włoskim epicentrum epidemii, zaskarżyły w sądzie administracyjnym decyzję rządu o wprowadzeniu w tym regionie czerwonej strefy najbardziej surowych restrykcji. Obowiązują one od niedzieli. Szef władz regionalnych Attilio Fontana uznał tę decyzję za nieuzasadnioną i wymierzającą "niesłuszną karę". W Wenecji Euganejskiej zmarły w ciągu ostatnich 24 godzin 162 osoby. Potwierdzono ponad 950 następnych przypadków koronawirusa, co oznacza poprawę sytuacji w tym regionie. Do tej pory we Włoszech zaszczepiono prawie 1,2 mln osób. Około 3200 otrzymało już dwie dawki.