Problemy Morawieckiego w Waszyngtonie. "Pokazywał swoją stronę na Wikipedii"

W poniedziałek odbędzie się oficjalna inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Zaprzysiężenie amerykańskiego prezydenta tradycyjnie miało odbyć się na świeżym powietrzu, przed budynkiem Kapitolu. Jednak ceremonia została przeniesiona do wnętrza Kapitolu ze względu na mroźną pogodę.

Trump i wiceprezydent J.D. Vance złożą przysięgę w rotundzie Kongresu. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1985 r. podczas zaprzysiężenia Ronalda Reagana, kiedy temperatura spadła poniżej -13 stopni Celsjusza.

"Morawiecki próbował przekonać żołnierzy Gwardii Narodowej"

W niedzielę prezydent elekt Stanów Zjednoczonych wystąpił na wiecu w hali Capital One Arena w Waszyngtonie. W wydarzeniu chciał uczestniczyć były premier Polski, a obecnie przewodniczący partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) oraz wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki.

Polityk miał problemy z wejściem na wiec. Nagranie obiegło media społecznościowe, a sprawę opisał Mikołaj Teperek, videobloger, zajmujący się sprawami amerykańskimi. "Premier Mateusz Morawiecki został nagrany, gdy próbował przekonać żołnierzy Gwardii Narodowej USA do tego, żeby wpuścili go na wiec przedinauguracyjny Donalda Trumpa, na który wpuszczony został np. Connor McGregor, zawodnik MMA. Autorka materiału wideo twierdzi, że Morawiecki pokazywał żołnierzom swoją stronę na Wikipedii, aby udowodnić kim jest. Bezskutecznie" – napisał.

"Kto tutaj nie ogarnął? Ta sytuacja to wstyd: czy premier Morawiecki otrzymał zaproszenie na te lub kolejne wydarzenie? W D.C. odbywają się dwa wiece przed i po inauguracyjny (19 i 20 stycznia) w tym samym miejscu na arenie Capital One. Czemu Morawiecki nie został wpuszczony? Czy zaproszenia idą przez ambasadę czy jakiś sekretariat? Kto to nadzoruje? Morawiecki miał prawo oczekiwać tego, że zostanie wpuszczony na wiec jako VIP: były premier ważnego kraju sojuszniczego. Dziwna sytuacja. Co myślicie?" – czytamy.

Oprócz Mateusza Morawieckiego, w zaprzysiężeniu Donalda Trumpa wezmą udział m.in. poseł PiS Przemysław Czarnek oraz europoseł Dominik Tarczyński.

