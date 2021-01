Prezydent Trump ponosi największą odpowiedzialność

Marcin Makowski: Minęły prawie trzy lata, od kiedy objęła pani funkcję ambasadora USA w Polsce, a politycznie wydaje się, jakby minęła dekada. Gdyby miała pani podjąć jeszcze raz tę decyzję, wyjechałaby pani do Warszawy?

Georgette Mosbacher: Tak, bez żadnego wahania. Również dlatego, że lubię mieć poczucie, iż coś osiągnęłam i ambitnie wykorzystałam czas. Chcę działać tak, aby mieć wpływ na świat, który mnie otacza, i mam wrażenie, że to mi się udało. Polska to wschodnia flanka NATO, brama Europy Wschodniej w kierunku Chin, lider regionu, który stwarza możliwości do realizacji ważnych zadań w relacjach dwustronnych.