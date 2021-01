Szwecja: Mniej zakażeń koronawirusem, ale coraz więcej przypadków brytyjskiego wariantu

Jak podano na konferencji prasowej, od piątku do poniedziałku odnotowano 9123 przypadki koronawirusa, to o około 10 proc. mniej niż w tym samym okresie tydzień temu. Służby medyczne zarejestrowały kolejne przypadki zmutowanych wariantów. Liczba brytyjskiej wersji koronawirusa wzrosła z 55 do 95, z czego jedna trzecia została wykryta u osób, które nie podróżowały do Wielkiej Brytanii. Natomiast u trzech turystów z RPA potwierdzono południowoafrykański wariant koronawirusa.

Według Tegnella, choć jedynie 1 proc. próbek poddawanych jest selekcjonowaniu na obecność zmutowanych wersji, w Szwecji nie ma "powszechnego rozprzestrzenienia się brytyjskiego wariantu, jak w Wielkiej Brytanii oraz Danii". "Mamy też lepszą sytuację niż w Norwegii, gdzie zakażenie brytyjską wersją koronawirusa ma charakter klastrowy" - stwierdził Tegnell.

W ten sposób szwedzki epidemiolog odniósł się do wykrytego przez norweskie władze ogniska brytyjskiej wersji koronawirusa w mieście Nordre Follo. Do wtorku potwierdzono tam już 69 takich przypadków zakażeń z pobranych w przeszłości próbkach od osób zakażonych koronawirusem. Infekcje pojawiły się w domu opieki, gdzie na Covid-19 zmarło dwóch pensjonariuszy, a także ośrodku zdrowia, przedszkolu oraz szkole. Rząd Norwegii zdecydował o zamknięciu Oslo oraz dziesięciu okolicznych gmin, a w kolejnych 15 miejscowościach wprowadzono zaostrzone środki kontroli.

Szwecja w związku z wybuchem ogniska od poniedziałku zamknęła granicę z Norwegią. We wtorek szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego podał, że w tym kraju zaszczepiono do tej pory 192 700 osób, głównie mieszkańców domów opieki oraz personel medyczny.

W Szwecji liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła o 242 do 11 247. Łączna liczba przypadków koronawirusa to 556 289. Jednocześnie spada liczba pacjentów covidowych. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 277 pacjentów, to o 18 proc. mniej niż przed tygodniem. W Szwecji statystyki koronawirusowe podawane są od wtorku do piątku.

