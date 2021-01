Niemcy. Stała Komisja ds. Szczepień: Szczepionka AstraZeneca tylko dla osób poniżej 65. lat

Komisja ds. szczepionek Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zaleciła w czwartek, by preparat firmy AstraZeneca przeciw COVID-19 był obecnie podawany w Niemczech tylko osobom do 65. roku życia. Uzasadniono to niewystarczającą ilością danych w badaniach nad tą szczepionką.

Niemieckie ministerstwo zdrowia informuje, że ze względu na dostępne obecnie dane szczepionka brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstaZeneca jest zalecana tylko dla osób w wieku 18-64 lat. Problemy z pełnym dopuszczeniem do obrotu preparatu stworzonego przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i produkowanego przez AstraZeneca sygnalizowała wcześniej niemiecka prasa. Tabloid "Bild" pisał, że podobną decyzję wyda w piątek Europejska Agencja Leków (EMA)

Jdenocześnie preparatami firm Biontech/Pfizer i Moderna szczepione są już starsze osoby.

Spór koncernu z UE

Wszystko wskazuje na to, że szczepionka AstraZeneki zostanie dopuszczona do obrotu w UE w piątek 29 stycznia. Komisja Europejska chce także podać szczegóły mechanizmów regulujących zgłaszanie i zezwolenia na eksporty szczepionek przeciwko COVID-19. Powodem jest spór Komisji Europejskiej z koncernem AstraZeneca, który chce dostarczać mniej dawek szczepionki niż zapewniał.

Unia Europejska i AstraZeneca nie dokonały przełomu w kwestii opóźnionych dostaw szczepionek COVID-19, powiedziała komisarz UE ds. Zdrowia Stella Kyriakides po środowym spotkaniu z przedstawicielami firmy.

W ubiegłym tygodniu AstraZeneca podała, że dostawy jej szczepionki do krajów Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2021 r. będą mniejsze niż pierwotnie ustalono. W środę Unia Europejska zwróciła się do brytyjsko-szwedzkiego przedsiębiorstwa, żeby upubliczniło kontrakt, który zawarło ze Wspólnotą na dostawę szczepionek.

Dzień wcześniej prezes firmy Pascal Soriot w wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Republica" ujawnił niektóre poufne zapisy umowy. Powiedział on m.in., że kontrakt nakłada na jego korporację "dołożenia wszelkich starań", jeśli chodzi o szybkie terminy dostaw szczepionki, ale nie zobowiązuje jej do przestrzegania określonego harmonogramu dostaw.

