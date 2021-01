Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Niedzielski tłumaczy

Jeżeli przeprowadzone w drugim tygodniu badanie przesiewowe nauczycieli wykaże, że pójście uczniów z klas I-III do szkól nie podniosło w znaczący sposób zachorowalności, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu pozostałych uczniów do szkół – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ministra zdrowia zapytano na konferencji prasowej w czwartek, czy jest szansa na powrót uczniów do edukacji stacjonarnej. – Szansa oczywiście jest. Nasze decyzje będziemy opierali na bardzo konkretnych wynikach badań – powiedział. Zapowiedział, że w drugim tygodniu lutego zostanie przeprowadzone badanie przesiewowe nauczycieli w kierunku zakażenia koronawirusem. – Jeżeli w drugim tygodniu lutego będziemy widzieli, że puszczenie klas I-III nie przyczyniło się w znaczący sposób do wzrostu wskaźnika zachorowalności, który wynosił 2 proc. wśród przebadanej populacji nauczycieli, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu uczniów do szkół i wtedy będziemy podejmowali odpowiednie decyzje – powiedział Niedzielski. – Perspektywa wakacji, która wydaje się odległa, raczej nie jest barierą, żeby się nic w tym czasie nie zadziało – dodał. Od 18 stycznia do normalnej nauki wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych. W czwartek rząd ogłosił przedłużenie zajęć zdalnych dla starszych roczników do 14 lutego. Czytaj też:

