Szczepienia w UE. Włochy ogłosiły się liderem

W wywiadzie radiowym minister Boccia zauważył dla porównania, że w Niemczech dwie dawki szczepionki dostało około 400 tysięcy osób.

Odnosząc się do kampanii szczepień podkreślił: – To dopiero punkt wyjścia, ale pokazuje, że mając do dyspozycji szczepionki Włochy zrobiły wszystko, co możliwe.

Przedstawiciel rządu zaznaczył jednocześnie w nawiązaniu do opóźnień i redukcji dostaw preparatów, że ich producenci muszą przestrzegać kontraktów podpisanych z Komisją Europejską.

Dotąd we Włoszech szczepionkę podano 2 milionom osób.

Czytaj też:

W Polsce wykonano już ponad milion szczepieńCzytaj też:

BioNTech zapowiada większe dostawy szczepionek do UE. Kiedy?