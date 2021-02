Francja: Z powodu COVID-19 zamknięto ponad 100 szkół

– Od niedzieli odmówiliśmy przyjęcia na pokład 729 osób, ponieważ nie miały one ważnego powodu do wylotu poza strefę Schengen – poinformował minister transportu Jean-Baptiste Djebbari. Od niedzieli liczba pasażerów na podparyskim lotnisku Roissy Charles-de-Gaulle zmniejszyła się o połowę – dodał.

Resort edukacji podał z kolei, że w ciągu ostatnich siedmiu dni zakażenie koronawirusem wykryto u 12,5 tys. uczniów i 1800 pracowników placówek oświatowych.

Zamykanych jest coraz więcej szkół. Wśród zamkniętych placówek szkolnych 83 to szkoły podstawowe, 16 to gimnazja, a 6 to licea. W zeszłym tygodniu zamkniętych było 96 placówek i 444 klasy.

W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach we Francji zmarły 293 osoby z powodu Covid-19, natomiast w domach opieki od wtorku odnotowano 358 zgonów. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła o 651 i wynosi 78 603. Władze medyczne zarejestrowały 22 139 nowych zakażeń; od początku pandemii we Francji odnotowano 3 296 747 infekcji – podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Presja na szpitale z powodu koronawirusa pozostaje silna we Francji – podkreślają lekarze. Liczba hospitalizowanych osób wynosi obecnie 27 572. W ciągu doby przyjęto 1719 pacjentów. Na oddziały intensywnej terapii trafiło 255 osób, co łącznie daje 3235 pacjentów na OIOM-ach.

Ministerstwo zdrowia podało w piątek, że przeciwko koronawirusowi zaszczepiono 1 839 747 osób. Około 234 923 Francuzów otrzymało dwie dawki szczepionki

Czytaj też:

"Chaotyczne decyzje". BCC o odmrażaniu polskiej gospodarkiCzytaj też:

Honduraski kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga chory na koronawirusa