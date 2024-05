Obajtek: Nie siedzę w domu i nie czekam na listy od jakiejkolwiek komisji

Przewodniczący sejmowej komisji ds. afery wizowej Michał Szczerba poinformował, że Daniel Obajtek otrzyma ponowne wezwanie do stawienia się przed komisją na 5 czerwca. Były prezes Orlenu miał zeznawać w środę 28 maja, ale, jak sam tłumaczy, nie został prawidłowo wezwany. W związku z tym nie przybył na posiedzenie komisji.

– Nie zostałem prawidłowo poinformowany. Jest teraz kampania, ja nie siedzę w domu i nie czekam na listy od jakiejkolwiek komisji. Doniesienia medialne to nie jest żadna informacja w tym zakresie – powiedział na antenie TV Republika.

Obajtek: Stawię się przed komisją

Obajtek wskazywał na, jego zdaniem, nieuczciwe działania obecnej koalicji rządzącej. Przypomniał, że Szczerba przez jakiś czas utrzymywał, że były prezes Orlenu przebywał zagranicą, co okazało się nieprawdą.

– Jak już im to nie wychodzi, to próbują społeczeństwu wmówić, że pojawiam się i znikam. Trudno, żebym siedział, leżał, używał alkoholu w jednym miejscu cały dzień. Po pierwsze nie używam, a po drugie mam wiele społeczności lokalnych do odwiedzenia w tym zakresie – stwierdził.

Obajtek bronił się, że nie ma wobec niego żadnych zarzutów prokuratorskich. Powiedział również, że policja wojewódzka otrzymała polecenie odnalezienia go. Były szef Orlenu zapewnił, że stawi się przed komisją.

– Ja w przeciwieństwie do nich, staram się szanować instytucje państwa. Tam nie tylko siedzą ludzie nieobliczalni, ale tam również siedzą posłowie, którzy merytoryczne zadają pytania. Trzeba takie instytucje szanować. W związku z tym ze względu na szacunek, w odpowiednim czasie stawię się na tę komisję, ale to nie będzie czas cyrku pana Szczerby i całej Koalicji Obywatelskiej. […] Postaram się iść i wytłumaczyć im ekonomię, wytłumaczyć im pewne kwestie – powiedział.

