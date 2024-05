Zmiany w Orlenie. Wiemy, kto zastąpi ludzi Obajtka

Rada nadzorcza Orlenu powołała do zarządu z dniem 16 maja Witolda Literackiego na funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych oraz Ireneusza Sitarskiego na funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży detalicznej na okres wspólnej kadencji zarządu, która kończy się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025, podała spółka.

Kim jest Witold Literacki



Witold Literacki w latach 2022-2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN. Wcześniej, od 2020 do 2022 roku zatrudniony był jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie. Przez 12 lat do 2020 roku był dyrektorem biura podatków w PKN Orlen S.A. W latach 2007 – 2008 pracował jako główny manager ds. podatkowych w RWE Stoen. Natomiast w latach 1999 – 2007 był zatrudniony w Carrefour Polska jako senior manager ds. kontroli podatkowej. Od 1997 do 1999 roku pełnił funkcję konsultanta w firmie Arthur Andersen. Z kolei w latach 1990 – 1997 pracował jako starszy inspektor w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Kim jest Ireneusz Sitarski

Ireneusz Sitarski uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. NFI Foksal, Impexmetal. Pełniąc funkcję członka zarządu – dyrektora handlowego w Impexmetal, która stanowiła grupę przemysłową w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową. Posiada duże doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego m.in. w takich firmach jak Telekomunikacja Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Bank Gospodarki Żywnościowej, Dwory, Huta Aluminium Konin, PESA Bydgoszcz i w wielu innych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

