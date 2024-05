Romanowski: Mapa, którą opublikował Bodnar, to kpina i kompromitacja

Resort kierowany przez Adama Bodnara opublikował interaktywną mapę, która miała pokazywać przepływy pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do poszczególnych podmiotów. Resort zarzuca politykom Suwerennej Polski, którzy kierowali ministerstwem i zarządzali Funduszem, że środki były kierowane przede wszystkim do okręgów, z których później startowali oni w wyborach do Sejmu.

Romanowski odpiera zarzuty

19 mln zł dotacji przyznano w okręgu 7 (Chełm). To okręg wyborczy, skąd startował ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, któremu podlegał Fundusz Sprawiedliwości. Polityk odniósł się do zrzutów wskazując, że są one absurdalne.

"Mapa dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, którą opublikował @Adbodnar, to kpina i kompromitacja. Tak, tylko do okręgów wyborczych – mojego i @marcinwarchol – trafiła pomoc dla uchodźców z Ukrainy, bo… okręgi te graniczą z Ukrainą!" – napisał Romanowski na swoim koncie w serwisie X.

Polityk przyznał, że uzgadniał z samorządowcami z regionu hrubieszowskiego i tomaszowskiego rodzaj pomocy, jaka ma być im przekazana. Wskazał, że powodem takich działań była nagląca potrzeba zakupu żywności, leków i koców dla uchodźców z Ukrainy, którzy pojawili się w Polsce po rosyjskiej inwazji na ten kraj. Ówczesny wiceminister polecił samorządowcom, aby "kupowali co potrzeba", a potem te wydatki zostaną "uwzględnione w umowach", bo "nie ma czasu na biurokrację". Romanowski wskazał, że pomoc trafiła do wszystkich powiatów przygranicznych.

"Od drugiego dnia tej tragedii moi współpracownicy pracowali po nocach, aby pomoc trafiała do potrzebujących. Szkoda, że dyrektor Mraz nie nagrał samorządowców, którzy dziękowali nam za takie wsparcie. A może nagrał, ale mdlejący od emocji Roman je skasował" – podkreślił Romanowski.

