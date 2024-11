"Do Rzeczy" nr 45: Co nakręca Adama Bodnara. Wychowanek Sorosa na ideologicznym froncie

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Trzaskowski co roku podejmuje próby zablokowania marszu, nie kryje się z tym. W przeszłości niejednokrotnie mówił, że tego typu marsz nie powinien mieć miejsca w Warszawie. Jednak zawsze te starcia przegrywa i w pewnym momencie musi skapitulować – mówi Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej chwalili głównie ludzie związani z resortem kultury, władze Warszawy oraz lewicowa część obserwatorów. Prawica była zniesmaczona – stwierdza Joanna Bojańczyk w tekście "Między placem a Pałacem".

– Polska powinna uczynić wszystko, żeby nie dopuścić do odnowienia się współpracy niemiecko-rosyjskiej, względnie osłabić jej natężenie – przekonuje Lech Mażewski w artykule "Polsko-rosyjski modus vivendi?".

– Jeśli młody mężczyzna szuka dziś wzorców męskości, to powinien spojrzeć na Łukasza Cieplińskiego "Pługa" – pisze ks. prof. dr hab. Adam Rybicki w tekście "Mężczyzna Prawdziwy".

– Szali tych wyborów nie zdołali przeważyć ani Taylor Swift, ani Hulk Hogan, ani miliardy dolarów wydane na kampanię. Do ostatnich dni Donald Trump i Kamala Harris szli niemal łeb w łeb. I chociaż ostatnie sondaże dają nadzieję na zwycięstwo republikanów – tak w wyścigu do Białego Domu, jak w walce o obie izby Kongresu – to tegoroczne wybory są najbardziej nieprzewidywalne we współczesnej historii Ameryki – zauważa Jacek Przybylski w artykule "Trump idzie po Biały Dom".

W najnowszym numerze również Piotr Włoczyk o prorodzinnym przekazie chińskich władz.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 4 listopada 2024 r.

