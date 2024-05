O sprawie informuje brytyjski "The Telegraph”, powołując się na źródło w administracji prezydenta Joe Bidena. Berlin i Waszyngton uparcie ostrzegają Kijów przed próbami wyznaczania jasnych terminów akcesji. Przestrzegli także, że Zełenski nie powinien żądać od Sojuszu "niemożliwego”.

– Są [USA i Niemcy – przyp. red.] bardzo sceptyczni, jeśli chodzi o dalsze kroki Ukrainy do pełnego członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone mogą nie być tak zaniepokojone jak Niemcy, ale są zaniepokojone zagrożeniem, jakie Rosja stanowi dla reszty sojuszu – podało źródło.

Droga Ukrainy do NATO

W zeszłym roku prezydent Ukrainy nazwał absurdem to, że NATO nie określiło warunków zaproszenia i członkostwa Ukrainy. Wyżsi urzędnicy doszli do wniosku, że kraje popierające przystąpienie Ukrainy "wytworzyły zbyt dużą presję” wokół tej decyzji.

Przypomnijmy, że przed ubiegłorocznym szczytem Zełenski wzywał prezydenta Bidena do zaproszenia Ukrainy do NATO. Amerykański przywódca powiedział, że kraj nie jest na to gotowy.

Należy zauważyć, że na szczycie w Wilnie kwestia członkostwa Ukrainy stała się dominująca i spowodowała rozłam pomiędzy członkami Sojuszu. Wielka Brytania i Francja nalegały, aby w końcowym oświadczeniu znalazło się słowo "zaproszenie” w celu potwierdzenia, że różnica zdań to przeszkoda polityczna, a nie twarda próba zablokowania przyjęcia Ukrainy do NATO.

Podobny incydent w tym roku może pomóc Donaldowi Trumpowi, który często podnosi kwestię znaczenia Sojuszu. Z tego powodu Zełenskiego poproszono, aby nie "wywierał nacisku" na kraje, które mogłyby ponownie poprzeć jasny harmonogram akcesji Ukrainy.

Ukraińcom zostanie zaoferowany "pomost” do akcesji. Pakiet środków wsparcia powinien pokazać, że "droga do członkostwa staje się coraz krótsza, w miarę jak Ukraina broni się przed rosyjską agresją".

