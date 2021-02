"Alarmująca sytuacja sanitarna w Paryżu". Lekarz: Opóźnianie lockdownu jest ryzykownym hazardem

Zdaniem kierownika oddziału chorób zakaźnych szpitala Tenon w Paryżu ten "niesamowity wzrost" mutacji brytyjskiej jest "alarmujący". W Ile-de-France mamy klastry wariantów brytyjskich – dodał dr Pialoux.

Lekarz wezwał do wzmocnienia obowiązujących obostrzeń zdrowotnych i zaapelował o przyspieszenie szczepień personelu medycznego, nauczycieli oraz osób starszych. Dr Pialoux opowiedział się również za tzw. paszportem szczepionkowym dla zaszczepionych, co miałoby umożliwić im dostęp do miejsc użyteczności publicznej.

Zdaniem specjalisty "opóźnianie nieuniknionego lockdownu jest ryzykownym hazardem", a on sam nie widzi możliwości jego uniknięcia przynajmniej na poziomie lokalnym.

We wtorek wieczorem Francja przekroczyła barierę 80 tys. ofiar śmiertelnych COVID-19 od początku pandemii. Lekarze skarżą się na presję na służbę zdrowia i utrzymującą się wysoką liczbę hospitalizacji z powodu koronawirusa oscylującą między 27 a 28 tys. pacjentów.

Czytaj też:

Władze Umbrii ostrzegają: Ten wariant koronawirusa może stać się nowym potworemCzytaj też:

Niepokojące doniesienia ze Słowacji. Chodzi o brytyjski wariant koronawirusa