Italia: Krajobraz po bitwie

Równocześnie jednak pojawiają się obawy, że zmiana jest doskonałą ilustracją słów z „Lamparta” di Lampedusy: „Jeśli chcemy, by wszystko zostało, jak jest, to wszystko musi się zmienić”.

Wypożyczony w trybie nagłym z uniwersytetu do polityki poprzedni premier Giuseppe Conte wraca na florencką uczelnię. Ci, którzy obiecywali, że oddadzą za niego życie, znaleźli sobie nowego idola. Co gorsza, aż dziewięciu członków fatalnego rządu Contego nadal jest ministrami. To efekt targów nowego premiera z partiami.