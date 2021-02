Włochy: Co trzeci uczeń w kraju od poniedziałku będzie się uczyć zdalnie

W domu uczyć będzie się od początku marca ponad 3 miliony uczniów; 800 tys. ze szkół podstawowych, pół miliona gimnazjalistów i 1,8 mln licealistów - takie dane podano w niedzielę w analizie na temat sytuacji szkół po zaostrzeniu restrykcji w kilku regionach, gdzie zapadła decyzja o nauce zdalnej od 1 marca.

W najlepszej sytuacji jest ponad 200 tysięcy dzieci i młodzieży z Sardynii, gdzie otwarte będą wszystkie szkoły, gdyż region został ogłoszony - co miało miejsce po raz pierwszy we Włoszech od początku epidemii- białą strefą minimalnego ryzyka zakażeń. Warunkiem tego jest zanotowanie mniej niż 50 przypadków infekcji na 100 tysięcy mieszkańców.

Z kolei w Kampanii w domach pozostanie prawie milion uczniów szkół wszystkich szczebli. Władze regionu wyjaśniły, że zamknęły je do 14 marca głównie po to, by umożliwić nauczycielom zaszczepienie się.

Ponadto naukę zdalną wprowadzono w regionach, które od poniedziałku będą czerwonymi strefami najwyższego ryzyka zakażeń; to Górna Adyga, Basilicata i Molise. Większość szkół zamknięto także w Abruzji. W Apulii otwarte pozostaną tylko szkoły podstawowe.

Zamknięcie szkół zarządziły też władze niektórych miast, między innymi Bolonii, Ankony, Maceraty i Sieny.