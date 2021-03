Izrael: Bransoletka powiadomi służby o łamaniu kwarantanny

Izrael rozpoczął program pilotażowy technologii, pomagającej władzom egzekwować przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Chodzi o bransoletkę, którą podróżni wracający do domu z zagranicy mogą nosić i która powiadamia odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się.

Reuters podał, że program pilotażowy bransoletek rozpoczął się od rozdysponowania w poniedziałek stu takich urządzeń na lotnisku Ben Guriona.

Izolacja w specjalnych hotelach

Do tej pory Izraelczycy wracający do swojego kraju byli zobligowani do spędzania kwarantanny, trwającej do dwóch tygodni w hotelach opłacanych przez rząd.

Osoby, które wybiorą system ostrzegający, w skład którego wchodzą elektroniczna bransoletka, smartfon oraz naścienny tracker, będą mogły samodzielnie izolować się w domu. Jeśli ktoś zdejmie bransoletkę lub odejdzie zbyt daleko od domowego monitora, system będzie natychmiast ostrzegał władze.

Szczepienia w Izraelu

W ubiegłym tygodniu izraelscy naukowcy ogłosili, że szczepionka firm Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 94 proc. przeciwko objawom COVID-19. Takie są wyniki badania przeprowadzonego na podstawie danych, zebranych od około 1,2 mln osób, leczonych przez jedną z największych izraelskich organizacji zdrowotnych (Clalit) w okresie od 20 grudnia 2020 r. do 1 lutego 2021 r. Podkreśla się, że w tym czasie w Izraelu krążył już wariant brytyjski, co czyni te wyniki jeszcze bardziej przekonującymi.

Ponadto badanie wykazało 92-procentową skuteczność szczepionki Pfizera w walce z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Według naukowców to kluczowa kwestia, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby zaszczepione nie mogą już przenosić wirusa, ale wniosek ten, ich zdaniem, na razie należy traktować ostrożnie.

