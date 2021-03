Australia prosi o pomoc KE ws. konfliktu z Włochami o szczepionki

Zastosowano tu nowe przepisy zezwalające na zakaz wywozu z UE, jeśli dostawca szczepionek nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec państw Unii Europejskiej.

W tej sytuacji zaostrzył się spór między szwedzko-brytyjską firmą AstraZeneca a krajami UE w sprawie problemów z dostawami szczepionki i opóźnień. Jednocześnie UE poparła zablokowanie przez Rzym transportu szczepionek do Australii.

Premier Australii Scott Morrison powiedział, że choć wysłał pismo do Komisji Europejskiej w sprawie zablokowania wywozu szczepionek, jest w stanie zrozumieć decyzję władz Włoch.

– We Włoszech dziennie umiera (z powodu COVID-19) 300 osób. I dlatego całkowicie rozumiem wielki niepokój, który istnieje we Włoszech i w wielu krajach Europy – powiedział.

We Włoszech zarejestrowano ponad 2,9 mln przypadków zakażeń koronawirusem i prawie 99 tys. zgonów. W Australii zakażonych do tej pory ponad 29 tys. osób, a 900 zmarło.

Prezes Australijskiego Stowarzyszenia Lekarzy, dr Omar Khorshid, powiedział BBC z kolei, że "to rozczarowujące gdy nacjonalizm szczepionkowy podnosi głowę".

Konflikt Włoch z Australią

Prośba o pomoc skierowana do Komisji Europejskiej to efekt czwartkowej decyzji rządu Włoch. Powodem zablokowania transportu z Włoch do Australii jest fakt, że AstraZeneca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy z Unią Europejską.

System blokowania eksportu szczepionek nie obowiązuje wobec krajów partnerskich UE takich jak Szwajcaria, Izrael czy Ukraina. Objęte nim są już jednak Kanada i Wielka Brytania. Ewentualny zakaz eksportu wydaje kraj, na którego terytorium jest produkowana szczepionka, po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej. W tym konkretnym przypadku Rzym i Bruksela były zgodne, że należy zablokować transport.

