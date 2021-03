Dziesiątki tysięcy mandatów. Ostre restrykcje w Portugalii

W przypadku blisko 1000 zdarzeń konieczne było skierowanie sprawy do sądu z uwagi na domniemanie popełnienia przestępstwa przez osoby ignorujące obostrzenia.

Z policyjnych danych wynika, że wobec 49 osób konieczne było zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu. Dotyczyło to głównie ludzi stawiających opór podczas policyjnej interwencji.

Kary za brak maseczki

Według policyjnych statystyk Portugalczycy najczęściej są karani za brak maseczki ochronnej w miejscu publicznym, a także za przemieszczanie się podczas weekendów pomiędzy powiatami.

2 marca rząd Portugalii wydłużył do 16 marca obowiązywanie w kraju stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z pandemią. Podwyższył też maksymalne kary za lekceważenie przepisów przeciwepidemicznych z 200 do 1000 euro dla osób fizycznych oraz z 2000 do 20 tys. euro dla firm.

Tymczasem jak ujawniła w poniedziałek telewizja SIC rząd premiera Antonia Costy rozważa wraz ze słabnącą dynamiką infekcji likwidację restrykcji. Od połowy marca planowane jest m.in. przywrócenie pracy żłobków oraz przedszkoli.

Kara do 20 tys. euro

Drastyczny wzrost kar, bo aż 10-krotny, nastąpił w przypadku podmiotów gospodarczych ignorujących restrykcje epidemiczne podczas stanu wyjątkowego. Od wtorku ich wysokość wzrosła z 2000 do 20 tysięcy euro.

W lutym premier Antonio Costa zapowiadał, że wydłużeniu do 16 marca stanu wyjątkowego będzie towarzyszył znaczący wzrost kar za lekceważenie obostrzeń sanitarnych. Tłumaczył, że decyzja taka jest środkiem prewencyjnym, który “ma stanowić przestrogę dla innych”.

Portugalia wydłuża okres szczepień

Jak poinformował w poniedziałek portugalski sekretarz stanu ds. zdrowia Antonio Lacerda Sales, wydłużenie okresu pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej dawki zostało już uwzględnione w skorygowanym w ostatnich dniach ogólnokrajowym programie szczepień.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik: Co najmniej 40 proc. zmarłych to mieszkańcy domów opiekiCzytaj też:

Izrael wraca do normalności. Otwarto restauracje, zezwolono na imprezy grupowe