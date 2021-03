Zemsta zbuntowanych książąt

Aktorka Meghan Markle, żona księcia Sussexu oraz udzielna księżna Hollywood, światowej opinii publicznej znana jest głównie z dwóch ról. Po pierwsze, ambitnej asystentki w serialu „W garniturach”, która z sezonu na sezon stawała się co prawda coraz bardziej płaczliwa i trudniejsza do zniesienia, to jednak zapewne nie było winą Meghan, lecz scenarzystów.