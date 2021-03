Włosi rezygnują z planowania wakacji. Oto powód

Brak pewności co do tego, czy dojdzie do zapowiadanego przyspieszenia kampanii szczepień we Włoszech, blokuje wakacyjne plany jednej trzeciej mieszkańców kraju – tak posumowano wyniki sondażu Instytutu badania opinii SWG dla federacji branży turystycznej.

Na jego podstawie stwierdzono, że obliczany co roku wskaźnik zaufania włoskich podróżnych wynosi 53 punkty, czyli jest niższy o 9 punktów niż przed pandemią.

Koronawirus. Czy można planować wakacje?

Zaufanie to starał się podnieść w piątek premier Mario Draghi, który zapytany na konferencji prasowej, czy można planować wakacje, odpowiedział twierdząco. Zapewnił, że sam chętnie pojedzie na urlop.

Optymizm zasiał w rodakach także wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri, który w wywiadzie radiowym podkreślił: – Wyobrażam sobie, że można będzie iść na plażę bez maseczki, ale zawsze z zachowaniem przewidzianych reguł.

– W czerwcu, gdy dostaniemy wszystkie obiecane szczepionki, może zaszczepione będą już dwie trzecie populacji albo trzy czwarte tych, którzy chcą to zrobić, otrzyma pierwszą dawkę – wyjaśnił wiceminister.

Osoby niezaszczepione będą miały inne lato?

Wirusolog, popularyzator wiedzy medycznej profesor Roberto Burioni napisał na Twitterze w związku z toczącą się dyskusją o wakacjach: "Osoby zaszczepione są zabezpieczone i niemal na pewno mało zarażają. Ich lato 2021 będzie bardzo różnić się od tego ludzi niezaszczepionych; będą mogły z podróżować i cieszyć się wakacjami z większym spokojem".

"Jest tylko jeden sposób, by uniknąć tej niesprawiedliwości: zaszczepić wszystkich" – dodał ekspert.

Czytaj też:

Karabinierzy weszli do fabryki szczepionek AstraZeneca