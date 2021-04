Nowe dane o zakrzepach po szczepionce AstraZeneca

"To o 25 przypadków więcej niż wcześniej podawało kierownictwo MHRA" – pisze Reuters.

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) zaznaczono jednocześnie, że do agencji nie dotarły jakiekolwiek doniesienia o przypadkach wystąpienia zakrzepicy po zastosowaniu szczepionki wyprodukowanej przez firmę BioNTech i Pfizer.

Wstrzymane szczepienia AstraZenecą w Europie

Do niedawna MHRA – podobnie jak Europejska Agencja Leków (EMA), która aprobuje szczepionki do stosowania w krajach Unii Europejskiej – utrzymywała, że stosowanie szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca jest pozbawiane wszelkiego ryzyka w wypadku osób młodszych, a rejestrowane dotąd przypadki zakrzepów były czymś sporadycznym.

W połowie marca, gdy rząd Irlandii zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu szczepień tym preparatem po doniesieniach o czterech przypadkach zakrzepów krwi u osób zaszczepionych w Norwegii, brytyjska agencja ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych oświadczyła m.in., że "nie ma związku pomiędzy podawaniem produkowanej przez firmę AstraZeneca szczepionki przeciw COVID-19 a zakrzepami krwi i można ją dalej przyjmować".

W tym samym czasie rządy wielu krajów zaprzestały szczepień preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniami, że zgłaszane przypadki zakrzepów krwi mogą być rzadkim efektem działań ubocznych preparatu.

Szczepionka AstraZeneca – jedna z czterech w UE

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Działające przy premierze Mateuszu Morawieckim Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami. Szczepionka AstraZeneca to czwarta szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, obok preparatów firm BioNTech/Pfizer, Moderna i Johnson&Johnson.

