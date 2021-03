Szczepionka AstraZeneca po cichu zmieniła nazwę

Brytyjsko-szwedzka firma farmaceutyczna AstraZeneca zmieniła nazwę swojej szczepionki w ubiegłym tygodniu, ale dopiero teraz poinformowały o tym media. Deutsche Welle odnotowuje, że zmiany dokonały się po cichu.

Dlaczego AstraZeneca zmieniła nazwę?

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) preparat nie występuje już pod nazwą "szczepionka AstraZeneca przeciwko COVID-19", albo – w skróconej wersji – AstraZeneca. Nowa nazwa to "Vaxzevria".

Zmiana nazwy szczepionki nastąpiła 25 marca. Jej producent do tej pory nie podał powodów, dla których zdecydował się na takie posunięcie. O co może chodzić? O problemy wizerunkowe, z jakimi AstraZeneca boryka się od kilku tygodni. Sytuację dodatkowo pogorszyły doniesienia o szkodliwych skutkach ubocznych w postaci zakrzepicy żył mózgowych u osób zaszczepionych tym preparatem, co doprowadziło do wstrzymania podawania tej szczepionki w wielu krajach UE.

18 marca EMA wydała specjalne stanowisko, informując, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna, a jej zalety w ochronie ludzi przed COVID-19 przeważają nad ryzykiem.

Szczepionka AstraZeneca – jedna z czterech w UE

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Działające przy premierze Mateuszu Morawieckim Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami. Szczepionka AstraZeneca to czwarta szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, obok preparatów firm BioNTech/Pfizer, Moderna i Johnson&Johnson.

