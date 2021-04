Ostatni papież Zachodu?

Decyzja o abdykacji do dziś budzi pytania. Jedni dopatrują się w tym działania mrocznych sił, szantażu, spisku. Są nawet tacy katoliccy publicyści, którzy po prostu, mimo upływu lat, nie przyjmują abdykacji do wiadomości i uparcie podtrzymują, że to Benedykt pozostaje papieżem.

Dla ogółu katolików dzień, w którym Benedykt XVI ogłosił rezygnację z pełnienia urzędu papieskiego, był ogromnym wstrząsem. 11 lutego 2013 r. pozostanie na pewno jednym z najsmutniejszych dni w dziejach Kościoła. Nie zamierzam tu szczegółowo przypominać pierwszych reakcji – niedowierzania, rozpaczy, zaskoczenia, rozczarowania, szoku. Wielu jeszcze przez całe godziny po prostu wypierało ze świadomości tę informację.