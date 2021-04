Mao prawdy

Yi ze er shi – w wolnym tłumaczeniu z chińskiego oznacza „zamianę dzieci dla jedzenia”. Był to bodaj najpotworniejszy efekt obłąkańczej polityki Mao Zedonga, która doprowadziła w Chinach w latach 1958–1961 do klęski głodu na biblijną skalę. W regionach najbardziej dotkniętych głodem zdarzały się miejsca, gdzie doprowadzeni do granicy desperacji wieśniacy uciekali się do aktów kanibalizmu, wymieniając się z sąsiadami swoimi zmarłymi dziećmi. W ten sposób nie musieli zjadać własnego potomstwa.