Śmierć George’a Floyda. Policjant skazany za zabicie Afroamerykanina

Czarnoskóry przestępca i narkoman George Floyd zmarł w wyniku brutalnej interwencji policjantów w Minneapolis. Biały funkcjonariusz Derek Chauvin przyciskał szyję 46-latka kolanem do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wydarzenie to stało się pretekstem do masowych protestów ruchu "Black Lives Matter".

Derek Chauvin uznany za winnego

Sędziowie wydali werdykt we wtorek, krótko po godz. 23 czasu polskiego. Już kilka godzin wcześniej przekazali, że Chauvina uznano winnym zarzucanych mu czynów. Po wcześniejszym wysłuchaniu opinii świadków, ocen ekspertów oraz wystąpień obrony i oskarżenia, we wtorek sędziowie przysięgli musieli podjąć decyzję o uznaniu winy bądź uniewinnieniu amerykańskiego policjanta.

Ostatecznie, 12 przysięgłych uznało Chauvina za winnego trzech czynów – nieumyślnego morderstwa drugiego stopnia, morderstwa trzeciego stopnia i zabójstwa drugiego stopnia – podały amerykańskie media.

Sędzia Peter Cahill wskazał, że wymiar kary zostanie ogłoszony za około 8 tygodni. Przychylił się przy tym do wniosku prokuratury o uchylenie kaucji Dereka Chauvina, w związku z czym został on zatrzymany przez funkcjonariuszy biura szeryfa.

Maksymalny wymiar kary za nieumyślne zabójstwo drugiego stopnia wynosi w Stanach Zjednoczonych 40 lat pozbawienia wolności. Maksymalny wymiar kary za zabójstwo trzeciego stopnia jest zagrożony sankcją pozbawienia wolności do 25 lat. Z kolei maksymalny wymiar kary za zabójstwo drugiego stopnia to 10 lat i/lub 20 tys. dolarów.

Każdy zarzut rozpatrywany jest osobno, ale wyroki w USA sumują się, więc może zostać wymierzona kara łączna.

