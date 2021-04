RPA: Dokumenty tożsamości z oznaczeniem płci „niebinarnych”

Integracja osób ze środowiska LGBTQIA+ jest hasłem, pod którym rząd Republiki Południowej Afryki rozpoczął prace nad zmianami w oznaczeniu płci w dokumentach tożsamości. Dotychczasowy 13-cyfrowy numer (odpowiednik naszego PESELU) to za mało dla przedstawicieli ideologii gender – takie oznaczenie jest ich zdaniem „dykryminujące” dla osób, które nie czują się tożsame z żadną z tradycyjnie pojmowanych płci.

Tak zwane „płci niebinarne” mają być ujęte specjalnymi oznaczeniami numerycznymi, podobnie jak w czasach segregacji rasowej oznaczało się ludzi ze względu na rasę (przepis ten został zniesiony w 1987 roku).

Numer identyfikacyjny dostosowany do postulatów LGBT

„Numer identyfikacyjny zmieni się, aby dostosować się do postulatów społeczności LGBTIQ” – potwierdził Sihle Mthiyane, dyrektor departamentu spraw wewnętrznych RPA. Dotychczas dowody osobiste i inne dokumenty uznawały „tylko” dwie płci obywateli południowoafrykańskiego kraju.

Według doniesień portalu Quartz w RPA ma przebywać ponad pół miliona „osób niebinarnych”. Republika Południowej Afryki idzie w ślady Kanady, czy Niemiec, gdzie wprowadzono już taki rodzaj rozróżnienia płci w dowodach tożsamości. Ze strony rządu padła propozycja, by osoby niebinarne oznaczać literą X zamiast cyfr, ale spotkało się to z krytyką organizacji LGBT, które stwierdziły, że „spowoduje to dalszą marginalizację i dyskryminację osób niebinarnych”, a sprawę należy bardziej precyzyjnie uregulować.

Prawodawstwo RPA otworzyło się na ideologię genderową już w roku 1997, kiedy przyjęto swobodne prawo „wyboru płci”, natomiast w roku 2006 zalegalizowano „małżeństwa” homoseksualne.