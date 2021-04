Brytyjski parlament zaleca przegląd kar za nieprzestrzeganie obostrzeń. "Mogą być dyskryminujące"

Od marca 2020 r. policja nałożyła ponad 85 tys. kar grzywny w Anglii i ok. 8000 w Walii. Wahają się one od 200 funtów za brak zasłoniętej twarzy w miejscach, gdzie jest to wymagane, do 10 tys. funtów za organizację zgromadzeń publicznych wbrew zakazowi.

Poważne obawy

Parlamentarna wspólna komisja ds. praw człowieka, którą tworzą zarówno członkowie Izby Gmin, jak i Izby Lordów, wskazała we wtorek, że ma "poważne obawy" dotyczące zasadności grzywien, efektywności procesu odwoławczego, wielkości kar i faktu, że osoby niemogące zapłacić otrzymują wyroki skazujące. "Cały proces nieproporcjonalnie uderza w mniej zamożnych i penalizuje biednych bardziej niż lepiej sytuowanych" – powiedziała przewodnicząca komisji Harriet Harman.

Wprawdzie komisja uznała, że szybkie działanie było potrzebne w obliczu pandemii, ale rząd powinien był zapewnić, że zasady są jasne, egzekwowanie jest sprawiedliwe, a błędy mogą być naprawione. "Żadna z tych rzeczy nie ma miejsca w odniesieniu do grzywien nakładanych w związku z Covid-19" – dodała Harman. Jak wskazała komisja, od początku pandemii przepisy, na mocy których wprowadzono restrykcje, zmieniały się co najmniej 65 razy.

W odpowiedzi na stanowisko komisji rzecznik brytyjskiego rządu oświadczył, że jest słuszne, by osoby, które najbardziej rażąco naruszyły zasady, ponosiły tego konsekwencje.

Obostrzenia w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w ubiegłym tygodniu w środę, że od najbliższego poniedziałku zostanie wprowadzona regionalizacja obostrzeń. W województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim restrykcje zostaną utrzymane. Natomiast w pozostałych 11 województwach nastąpi otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a dzieci z klas I-III wrócą do nauki w trybie hybrydowym.

W całej Polsce nadal zamknięte będą hotele, galerie handlowe, wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe, kina oraz teatry, a także siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. W kościołach obowiązuje limit jedna osoba na 20 mkw. przy zachowaniu 1,5 m odległości.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno w miejscach publicznych, jak i na powietrzu.

