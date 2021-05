Walia: Pierwszy "niebinarny" burmistrz walczy z "transfobią"

Samorząd miasta Bangor, położonego na północy Walii, poinformował na swojej stronie internetowej o mianowaniu nowego burmistrza. Owen J. Hurcum przez pięć lat pełnił funkcję radnego, a przez ostatni rok był zastępcą burmistrza. Został wybrany na nowego włodarza miasta w zeszłym roku, jednak ze względu na epidemię koronawirusa zaprzysiężenie nastąpiło dopiero teraz.

„Kiedy dokonałem coming outu..”.

23-latek jest najmłodszym burmistrzem w Walii, nie jest to jednak największą sensacją, jaką wokół siebie sprawił. Na stronie samorządu pojawiło się ogłoszenie, w którym mowa, że „oni” – czyli radny Hurcum – „zostali” burmistrzem. W taki sposób na poziomie władzy samorządowej przyjęto postulat ideologii gender, by używać „neutralnego płciowo zaimka they” wobec osób, które nie utożsamiają się z żadną z „płci biologicznych”.

Nowy burmistrz identyfikuje się bowiem jako osoba (o ile dobrze rozumiemy) „bezpłciowa” (agender), „genderqueerowa”, czy też najogólniej – „niebinarna”.

- Kiedy dwa lata temu dokonałem coming outu, tak bardzo się martwiłem, że moja społeczność będzie mnie wykluczać albo gorzej. Dziś moja społeczność wybrała mnie na burmistrza naszego wspaniałego miasta. Najmłodszy w historii burmistrz Walii. Pierwszy w historii otwarcie niebinarny burmistrz miasta na świecie – napisał wyglądający na mężczyznę osobnik na swoim Twitterze.

twitter

„Nie pytaj mnie o moje genitalia”

Do marca nowy burmistrz był członkiem socjaldemokratycznej partii Plaid Cymru, odszedł z niej jednak, gdy jedna członkini, Helen Mary Jones, ze stanowiska feministycznego skrytykowała zmiany legislacyjne dotyczące uznawania „innych” płci. Kobieta napisała, że jest „zaniepokojona, podobnie jak wiele osób, w tym osób transpłciowych, możliwym wpływem proponowanych zmian w ustawie o uznawaniu płci oraz w prawie kobiet i dziewcząt”.

Hurcum uznał ten wpis za „transfobiczny” i domagał się publicznych przeprosin od swojej partyjnej koleżanki. „Chcę, żeby Helen Mary Jones przeprosiła w sposób inny niż «przykro mi, że jesteś urażony»” – żądał. „Chcę szczerych przeprosin i chcę, żeby postarała się poznać społeczność i zrozumieć, dlaczego dopuszcza się transfobii” – dodał.

Nowy burmistrz publicznie angażuje się w inicjatywy w rodzaju „Nie pytaj mnie o moje genitalia”. Właśnie opublikował książkę pod takim tytułem, która ma być wedle jego wypowiedzi „manifestem wprowadzającym do naszej walki o równość, który jest [dostępny] dla wszystkich”.

Czytaj też:

Psychiatra: Transpłciowość to „tyrania chwytliwych sentymentów”Czytaj też:

USA: Uczelnia pozywa rząd Bidena za narzucanie praktyk transgenderowychCzytaj też:

Kalifornia: Luteranie ogłaszają pierwszą „transpłciową biskupkę”