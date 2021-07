Kamala Harris: Przyjęcie szczepionki to istota miłości bliźniego

Realizująca wraz z prezydentem Joe Bidenem skrajnie lewicową agendę, pro-aborcyjna wiceprezydent Kamala Harris przemawiała na evencie zachęcającym do szczepień w Detroit w stanie Michigan. Polityk Partii Demokratycznej przedstawiła teorię, wedle której źródłem moralnego impulsu do przyjęcia szczepionki na COVID-19 jest... Pismo Święte.

Szczepienie istotą miłości bliźniego

„Wierzę, że zaszczepienie się jest istotą tego, co przekazuje nam Biblia, gdy mówi «kochaj bliźniego swego»” – stwierdziła. Wobec wyraźnego spadku zainteresowania szczepieniami oraz dużej ilości osób, które nie chcą przyjąć drugiej dawki rząd Joe Bidena prowadzi obecnie kampanię promującą preparaty przeciwko koronawirusowi.

- Ale wiemy, że kiedy mówimy o miłości bliźniego, to znaczy, że tak, to może być osoba z sąsiedztwa i może to być mężczyzna po drugiej stronie drogi, a może to być zupełnie obcy. I w twarzy tego nieznajomego widzisz przyjaciela. O to właśnie chodzi. I tak szczepiąc się, kochasz swojego bliźniego” – przekonywała Kamala Harris.

Harris milczy na temat powikłań

Motyw tak osobliwie pojętej miłości bliźniego pojawiał się w przemówieniu jeszcze kilkukrotnie, jednocześnie amerykańska wiceprezydent, jak zauważa publicysta LifeSiteNews, „nie zechciała wspomnieć o rosnącej liczbie obaw dotyczących bezpieczeństwa związanych z eksperymentalnymi preparatami, mimo że kilka z tych obaw zostało oficjalnie uznanych przez różne organy rządu USA”.

Aktualne dane rządowego systemu monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (VAERS) spowodowanych szczepionkami na COVID-19 pokazują obecnie 411931 zgłoszonych przypadków, w tym 6985 zgonów i 34065 ciężkich powikłań. Jednocześnie nie wiadomo, jak wiele z tych przypadków nie zostało zgłoszone. Jak wykazały dawniejsze badania instytutu Harvard Pilgrim Health Care (w raporcie opublikowanym w rządowym systemie) około 1 procent wszystkich takich przypadków jest zgłaszany do VAERS.

W zeszłym tygodniu administracja rządowa nakazała firmie Johnson & Johnson informować, że produkowana przez nią szczepionka może powodować wystąpienie zespołu Guillaina-Barrégo, prowadzącego do paraliżu. Podobne ostrzeżenia zostały wystosowane wobec preparatów Prifeza i Moderny, po których odnotowano 1200 przypadków zapalenia mięśnia sercowego.

Kamala Harris, twierdząca, iż Biblia wzywa chrześcijan do szczepień, jest jednocześnie zwolenniczką aborcji na życzenie i propagatorką ideologii LGBT oraz tzw. krytycznej teorii rasy.

