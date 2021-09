Dobre wieści z Irlandii. Rząd luzuje obostrzenia

System obowiązkowej kwarantanny został wprowadzony jako nadzwyczajny środek, ponieważ istniało niebezpieczeństwo sprowadzenia nowych groźnych wariantów koronawirusa, które mogłyby przytłoczyć naszą służbę zdrowia i osłabić program szczepień przeciwko COVID-19 – tłumaczył Donnelly.

Ten program zakończył się sukcesem i odegrał kluczową rolę w kontrolowaniu epidemii w Irlandii, dzięki niemu możemy dziś bezpiecznie znosić ograniczenia dotyczące życia społecznego i gospodarczego – ocenił minister zdrowia.

Odbywana na własny koszt 12-dniowa kwarantanna w wyznaczonych hotelach została wprowadzona w marcu. Były na nią kierowane osoby przybywające do Irlandii z najbardziej dotkniętych pandemią państw świata. W szczytowym momencie ta lista obejmowała 60 krajów. W sumie obowiązkiem izolacji w hotelach objęto ponad 10 tys. osób.

Środek został zniesiony za radą głównego lekarza Irlandii. Z kurczącej się z czasem listy państw uznawanych za niebezpieczne epidemicznie usunięto w sobotę ostatnie kraje.

W komunikacie ministerstwa zdrowia zaznaczono, że nadal obowiązują inne środki bezpieczeństwa, w tym konieczność okazywania przy wjeździe do Irlandii świadectwa szczepień lub aktualnego negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Trzecia dawka

Irlandia zaoferuje trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w pełni zaszczepionym osobom w wieku 80 lat i starszym – poinformował w środę irlandzki minister zdrowia Stephen Donnelly. By kwalifikować się do dodatkowego szczepienia, od poprzedniego musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy.

Minister zdrowia poinformował również, że dawkę przypominającą preparatu przeciw koronawirusowi będą mogli otrzymać także pensjonariusze ośrodków opieki powyżej 65 roku życia. Trzecią dawką mają być preparaty koncernów Pfizer lub Moderna.

W środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)) Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do bogatych państw, by te powstrzymały się przed podawaniem trzeciej dawki szczepionki.

