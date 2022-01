"Zamiast bronić Polski, pan znów szuka winnych". Macron ostro skrytykowany w PE

Wystąpienie prezydenta Macrona spotkało się z wieloma polemicznymi głosami ze strony francuskich eurodeputowanych, szukających okazji do „obrażenia głowy Państwa” – jak uważa Le Figaro przypominając o dynamicznym etapie kampanii prezydenckiej.

Mocne słowa Tertscha

Warto jednak zacytować hiszpańskiego eurodeputowanego partii VOX, Hermanna Tertscha, który będąc poza wszelkimi rozgrywkami frakcji francuskiej, oburzył się na zupełny brak odniesienia do realnych problemów, jakie przeżywa Europa i absolutną bezczynność w sprawie Polski i Europy zagrożonej agresją ze Wschodu.

– Gratulacje, Panie prezydencie Macron, udało się Panu teraz przekonać wiele milionów Europejczyków, że Europa, której chcą, jest zupełnym przeciwieństwem tej pańskiej, która z taką arogancją i wyższością przemawia w Parlamencie Europejskim. W dodatku to niesłychane, aby nadużywając czasu wystąpienia aż do 39 minut - przeprowadzać swoją kampanię wyborczą w tym miejscu za pośrednictwem Parlamentu – zaczął hiszpański europoseł.

Polityk stwierdził, że "Europa jest w dramatycznej sytuacji, zagrożona militarnie ze wschodu a Polska i Ukraina znajdują się w bezpośrednim stanie zagrożenia".

– A Pan zamiast bronić Polski, bronić granicy, znów karci, znów szuka winnych w Polsce i na Węgrzech. A to przecież to Pan, panie Prezydencie stosuje drastyczne metody pod pretekstem walki z COVID, które przypominają te chińskie, to Pan stosuje przemoc wobec żółtych kamizelek i innych protestujących, która też ma wiele wspólnego z metodami Chińczyków. To jest właśnie pogwałcenie rządów prawa a nie te wymysły używane do Pana ideologicznej wojny z Polską i Węgrami – wyliczał polityk partii VOX.

– Nie powiedział Pan ani słowa o rodzinie, o wskaźniku urodzeń, o tych problemach ekonomicznych, z którymi zmagają się rodziny w pandemii tylko okazuje się, że prawo do aborcji jest Pana priorytetem? No na Boga, prezydencie zachowamy w smutnej pamięci to Pana wystąpienie – dodał Tertsch.

