Włochy: Od 1 lutego zakaz wstępu do sklepów niespożywczych bez przepustki covidowej

Na mocy dekretu bez tzw. Green Pass wystawionego na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu można będzie wejść tylko do supermarketu, sklepu spożywczego, apteki, punktu parafarmaceutycznego, sklepu ze sprzętem medycznym, optyka, kupić żywność dla psów i wejść do punktów naprawy ogrzewania.

Wolny będzie też dostęp na stacje benzynowe oraz do budynków wymiaru sprawiedliwości i sił bezpieczeństwa w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Przepustka covidowa wymagana będzie na poczcie i w bankach.

Oznacza to, że we Włoszech Green Pass będzie konieczny niemal we wszystkich miejscach publicznych z nielicznymi wyjątkami w postaci punktów sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby.

Wysoka liczba zmarłych we Włoszech

We Włoszech doszło do zahamowania wzrostu krzywej zakażeń, ale nadal wysoka jest liczba zgonów na COVID-19. Minionej doby zmarło 385 osób i stwierdzono ponad 188 tysięcy nowych przypadków koronawirusa – podało w czwartek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Wykonano 1,1 miliona testów na obecność koronawirusa w organizmie. 17 procent testów dało wynik pozytywny.

Według oficjalnych rejestrów obecnie w kraju zakażonych jest ponad 2,6 mln osób. Sytuacja w szpitalach jest stabilna. Przebywa w nich ponad 21 tysięcy zakażonych osób, w tym około 1700 na intensywnej terapii.

W tym tygodniu doszło do wyraźnego zahamowania wzrostu zakażeń – powiedział, analizując dane, prezes medycznej fundacji Gimbe Nino Cartabellotta. W wywiadzie radiowym zaznaczył, że zbliża się moment szczytu tej fali, a w przyszłym tygodniu liczba przypadków infekcji zacznie spadać.

Fundacja ponadto ogłosiła, że w ciągu minionego tygodnia o 28 procent wzrosła liczba szczepiących się po raz pierwszy osób powyżej 50 lat. Według ekspertów wprowadzony na początku stycznia obowiązek szczepień dla tej grupy wiekowej zaczyna przynosić pierwsze rezultaty. Od 12 do 18 stycznia na szczepienia zdecydowało się 129 tysięcy osób powyżej pięćdziesiątki.

