Japonia: Nowy rekord zakażeń koronawirusem. Ponad 50 tys. nowych przypadków

Wielki ekran w dzielnicy Tokio Shibuya wyświetlił w sobotę widomość, że liczba nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa w Japonii przekroczyła 50 000. To nowy rekord, już piąty dzień z rzędu. Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się wysoce zakaźnego wariantu Omikron kolejne prefektury wprowadzają stan wyjątkowy. O szczegółach informuje japońska agencja prasowa Kyodo.

Tokio "liderem"

Większość z 47 japońskich prefektur odnotowała w sobotę rekordowe wyniki. Najwięcej dziennych przypadków infekcji SARS-CoV-2 było w stołecznym Tokio – 11 227, gdzie jeszcze w piątek ogłoszono również rekordowy wynik 9699 zachorowań na COVID-19. Prefektura Osaki w zachodniej Japonii znalazła się za Tokio także z nowym rekordem 7375 przypadków.

Odkąd Japonia potwierdziła 30 listopada swój pierwszy przypadek wariantu Omikron, liczba infekcji koronawirusem wzrosła w kraju do soboty ponad 100-krotnie. Poprzedni, piątkowy rekord dot. zakażeń koronawirusem wynosił 49 854.

Władze wprowadzają ograniczenia epidemiczne

Władze krajowe w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń w całym kraju i obawami o obciążenie systemu medycznego, wprowadziły w 16 prefekturach quasi-stan wyjątkowy. Pozwala on gubernatorom decydować o wcześniejszym zamknięciu restauracji i barów oraz o wstrzymaniu lub ograniczeniu podawania alkoholu. Kilka kolejnych prefektur oficjalnie wystąpiło lub przygotowuje się do wystąpienia do władz z podobnymi wnioskami.

Łączna liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 przekroczyła w Japonii 2 miliony.